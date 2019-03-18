Движение транспорта по бульвару Гусева в Твери частично ограничено

СЕГОДНЯ 21:19 2019-03-18T21:19:52+03:00

На пересечении с улицей Можайского обвалился кусок асфальта

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В Твери временно ограничен проезд транспорта по бульвару Гусева. Утром 18 марта из-за прорыва произошёл подмыв части грунта. После этого провалился небольшой участок асфальта на пересечении с улицей Можайского.

На месте происшествия уже работают сотрудники «Тверьводоканал». Поврежденный участок оперативно огородили.

В администрации Твери рассказали, что проводятся работы для определения масштаба повреждений. По предварительным данным, для ремонта трубопровода необходимо произвести вскрытие участка дороги.

Движение транспорта перекрыто по одной полосе в сторону улицы Королёва. В связи с изменения общественный транспорт по маршрутам № 2, 12, 27, 228 будет временно ходить по улице Можайского.

ИСТОЧНИК KP.RU