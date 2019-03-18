Движение транспорта по бульвару Гусева в Твери частично ограничено
В Твери временно ограничен проезд транспорта по бульвару Гусева. Утром 18 марта из-за прорыва произошёл подмыв части грунта. После этого провалился небольшой участок асфальта на пересечении с улицей Можайского.
На месте происшествия уже работают сотрудники «Тверьводоканал». Поврежденный участок оперативно огородили.
В администрации Твери рассказали, что проводятся работы для определения масштаба повреждений. По предварительным данным, для ремонта трубопровода необходимо произвести вскрытие участка дороги.
Движение транспорта перекрыто по одной полосе в сторону улицы Королёва. В связи с изменения общественный транспорт по маршрутам № 2, 12, 27, 228 будет временно ходить по улице Можайского.
ИСТОЧНИК KP.RU