СЕГОДНЯ 21:16 2019-03-18T21:18:14+03:00

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22 марта Дворец культуры «Пролетарка» Твери вновь празднует юбилей! Одной из старейших творческих мастерских – народной киновидеостудии «Пролетарка» исполняется 50 лет! А двумя годами ранее на полувековой исторический рубеж вышло и само движение кинолюбительства в Тверской области.

Народная киновидеостудия под руководством ее основателя, художника Марка

Владимировича Акуринина, а последние 37 лет – его последователя Юрия Ефимовича Андреева, документально запечатлела память о тверской культуре длиною в целую жизнь - несколько десятков тысяч метров кинопленки. А точнее, записаны тысячи видеокассет и видеодисков. Более 90 процентов собранных материалов эксклюзивны и попросту не имеют аналогов.

Предстоящий юбилей народной киновидеостудии полон сюрпризов. На «пролетарском» Съезде, а именно в таком формате решено провести мероприятие, соберутся такие мэтры кинолюбительского искусства, как основатель студии Марк Владимирович Акуринин, председатель областного киноклуба Николай Данилович Осипов, кинорежиссер Виктор Николаевич Бобковский и другие.

Гостям представят уникальную выставку фото и кинотехники, отдельным экспонатам которой более 100 лет. Например, широкопленочный, раскладной, выполненный из дерева фотоаппарат «Кодак» 1902 года рождения – дорогая память от профессионала Юрию Андрееву.

А самым главным подарком для юбиляров и гостей станет первый киноотчет – "поздравительная открытка" детской телевизионной студии Дворца культуры «Пролетарка» – «Новый свет» под руководством будущего руководителя 10-летнего Влада Циотенко – внука Юрия Ефимовича Андреева.

ИСТОЧНИК KP.RU