В Тверской областной картинной галерее пройдет программа посвященная Году театра

СЕГОДНЯ 18:55 2019-03-18T18:58:42+03:00

Гостей ждет экскурсия «Закулисье», моноспектакль «Струна в тумане» и выставка одной картины

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27 марта, во Всемирный день театра, Тверская областная картинная галерея приготовила особую программу в рамках проекта «Театральная среда», посвященную юбилею Н.В. Гоголя и Году театра в России.

Гостей ждет экскурсия по экспозиции «Закулисье», моноспектакль «Струна в тумане» и выставка одной картины «Шинель. Департамент».

Полотно известного театрального художника Николая Золотарева предварит гоголевскую тему вечера. В спектакле, созданном по мотивам повести Н.В. Гоголя «Записки сумасшедшего» и произведений А.П. Чехова, актер Алексей Зинатулин исследует образы безумия.

- Причудливое переплетение гоголевских сюжетов с другими произведениями искусства влечет за собой формирование множества смыслов, среди которых каждый из зрителей может найти что-то свое, близкое только ему. В спектакле много смешных, фантасмагорических, ироничных моментов, но все-таки он вызывает грустное чувство, заставляет задуматься, - рассказывают организаторы. 12+.

Начало в 18:00.

Билет 100 руб.

ул.Дм.Донского, д. 37, стр.1 (выставочный зал в БЦ "Донской")

Тел: 39-80-35, 34-62-43.

ИСТОЧНИК KP.RU