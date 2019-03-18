Оперативники накрыли организаторов подпольного миграционного бизнеса в Твери

СЕГОДНЯ 18:16 2019-03-18T18:16:17+03:00

Незаконная миграция и фиктивная регистрация иностранцев была поставлена на поток

Изменить размер текста: A A

33-летний житель Твери и временно проживающий в областной столице 50-летний житель одной из среднеазиатских республик, организовали незаконную миграцию из стран Средней Азии в Российскую Федерацию, а также незаконное пребывание мигрантов на территории страны - сообщает Управление МВД по Тверской области.

Иностранцев злоумышленники незаконно регистрировали под фиктивным предлогом осуществления трудовой деятельности. Таким образом, злоумышленники незаконно зарегистрировали в тверской области 220 иностранцев по 22 адресам.

Оперативники обнаружили в ходе обысков печати различных организаций и тетради, в которых подозреваемые вели учёт обратившихся к ним за помощью иностранцев. Возбуждено уголовное дело. Фигурантов заключили под стражу.

ИСТОЧНИК KP.RU