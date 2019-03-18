2019-03-18T18:12:26+03:00
Общество

Пропавших накануне трех школьниц нашли в Тверской области

Сбежали девочки в Старицком районе, а обнаружили их – в Торжокском
Виктория ФОМИНА
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В рамках расследования будет дана правовая оценка действиям (бездействию) должностных лицВ рамках расследования будет дана правовая оценка действиям (бездействию) должностных лицФото: Евгения ГРЕБЕНИК
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В Тверской области нашли пропавших накануне трех школьниц из Старицкого района.

Напомним, 14 марта девочки 2003 года рождения ушли из школы в деревне Ново-Ямская, но к месту своего жительства в социально - реабилитационный центр они не вернулись. К поискам присоединись следователи СК, полицейские и волонтеры. Было возбуждено уголовное дело по факту «Убийства» для наиболее тщательного выяснения всех обстоятельств случившегося.

Было установлено, что девочки неоднократно пользовались сотовыми телефонами малознакомых им людей. Они выходили на связь со своими друзьями через соцсети. Следователи и полицейские проанализировали показания очевидцев, сообщавших о последнем местонахождении девушек. После этого была составлена схема их возможного передвижения.

Нашли школьниц в Торжокском районе Тверской области. Об этом сообщили в СУ СК РФ по Тверской области. В ближайшее время будут установлены все обстоятельства исчезновения девушек, в том числе причины и условия, побудившие их на это.

Кроме того, в рамках расследования будет дана правовая оценка действиям (бездействию) должностных лиц органов и учреждений системы профилактики и руководства социально-реабилитационного центра.

ИСТОЧНИК KP.RU

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