2019-03-18T17:55:18+03:00
Общество

Этапы Всероссийского конкурса "Семья года" проходят в Тверской области

Конкурс проводится министерством труда и соцзащиты РФ и Фондом поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации
Виктория ТУШКОВА
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От участников конкурса принимаются творческие работы и презентационные материалы.От участников конкурса принимаются творческие работы и презентационные материалы.Фото: Сергей ГАПОН
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«Моя семья – моя Россия» - таков девиз регионального этапа Всероссийского конкурса в 2019 году. Он стартует 22 апреля. А пока идёт этап муниципальный, он завершится 12 апреля. Его победители и станут участниками областного этапа, по итогам которого лучшие семьи Верхневолжья представят регион на всероссийском уровне.

- Конкурс проходит в 6 основных номинациях: «Лучшая многодетная семья года», где воспитываются 5 и более родных детей в возрасте до 18 лет, «Молодая семья», «Сельская семья», «Золотая семья России», «Семья – хранитель традиций», «Лучшая приемная семья года», имеющая 5 и более приемных детей, - сообщает министерство соцзащиты Тверской области.

От участников конкурса принимаются творческие работы и презентационные материалы, выполненные совместно членами семьи. Все уточняющие вопросы можно задать специалистам Областного центра «Семья»: 8(4822) 35-33-22 и 58-91-69.

ИСТОЧНИК KP.RU

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