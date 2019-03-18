2019-03-18T17:39:57+03:00
Общество

Житель Тверь не рассказал правоохранителям про своего друга-террориста и получил штраф

Правонарушение было пресечено сотрудниками УФСБ
Виктория ФОМИНА
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Мужчина получил штраф Фото: пресс-служба УФСБ России по Тверской областиМужчина получил штраф Фото: пресс-служба УФСБ России по Тверской области
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В Заволжском районном суде Твери назначено наказанию местному жителю, который не сообщил в правоохранительные органы сведения об участии его друга в деятельности, запрещённой в России организации.

Судом было установлено, что осужденный знал о том, что его знакомый находится в Республике Ирак. Там он принимает участие в боевых действиях на стороне, запрещенной в РФ международной террористической организации «ИГИЛ». Через Интернет друг перестал осужденному свои фотографии в камуфлированной форме, с радиостанцией и автоматом в руках.

Подсудимый не стал обращаться с этой информацией в правоохранительные органы. Таким образом, он совершил преступление. Данная противоправная деятельность была пресечена сотрудниками УФСБ по Тверской области.

В пресс-службе суда сообщили, что мужчину признали виновным и назначили ему штраф в доход государства в размере 20 000 рублей.

Напоминаем, что в Твери действует круглосуточный телефон доверия ФСБ (код города 4822 телефон 777-441), по которому можно сообщить о преступлениях террористической направленности. Ваш звонок может спасти жизни людей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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