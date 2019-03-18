2019-03-18T17:24:54+03:00
Общество

Поддельная красная икра с Камчатки может попасть на прилавки Тверской области

Будьте внимательнее в выборе этого деликатеса
Виктория ТУШКОВА
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Покупателям стоит обратить внимание на информацию о производителе перед покупкой икры.Покупателям стоит обратить внимание на информацию о производителе перед покупкой икры.Фото: Евгения ГУСЕВА
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Тверское управление Россельхознадзора передаёт, что в продаже может появиться поддельная красная икра. Фальсификат обнаружили на территории Камчатского края, но не исключено, что поддельная лососевая икра появится и на тверских прилавках.

Покупателям стоит обратить внимание на информацию о производителе: икра под брендами ООО «Камчатский нерест», ООО «Жемчужина Камчатки» и ООО «Золото Камчатки», произведена незаконно. Первые два производителя прекратили свою деятельность ещё несколько лет назад, третий - «Золото Камчатки» - вообще никогда не был зарегистрирован. Безопасность такой продукции гарантировать никто не может, где и как она была произведена — неизвестно.

- Управление Россельхознадзора по Тверской области обращается к жителям региона с просьбой сообщать о фактах продажи лососевой икры под брендами ООО «Камчатский нерест», ООО «Жемчужина Камчатки», ООО «Золото Камчатки», чтобы предотвратить оборот фальсифицированной продукции на территории Верхневолжья, - сообщает ведомство.

ИСТОЧНИК KP.RU

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