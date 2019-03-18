2019-03-18T17:10:28+03:00
Происшествия

Жителя Тверской области подозревают в краже из сарая

Мужчина находится в изоляторе
Альберт БОЙКОВ
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Полицейским удалось в кратчайшие сроки задержать подозреваемогоПолицейским удалось в кратчайшие сроки задержать подозреваемогоФото: Виктор ГУСЕЙНОВ
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В Кимрском районе Тверской области задержан подозреваемый в краже. О происшествии полицейским сообщил 37-летний потерпевший. Со слов мужчины, неизвестный проник в его сарай, откуда похитил имущество.

Прибыв на место преступления, силовики провели необходимую работу после чего сумели выйти на след подозреваемого. Чуть позже был задержан и предполагаемый 31-летний злоумышленник. Мужчина был судим ранее и не имеет работы. Находясь в отделении полиции он дал признательные показания.

Как сообщает пресс-служба УМВД РФ по Тверской области, в отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по статье "Кража". В настоящее время мужчина находится в изоляторе.

ИСТОЧНИК KP.RU

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