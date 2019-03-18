Жителя Тверской области подозревают в краже из сарая
В Кимрском районе Тверской области задержан подозреваемый в краже. О происшествии полицейским сообщил 37-летний потерпевший. Со слов мужчины, неизвестный проник в его сарай, откуда похитил имущество.
Прибыв на место преступления, силовики провели необходимую работу после чего сумели выйти на след подозреваемого. Чуть позже был задержан и предполагаемый 31-летний злоумышленник. Мужчина был судим ранее и не имеет работы. Находясь в отделении полиции он дал признательные показания.
Как сообщает пресс-служба УМВД РФ по Тверской области, в отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по статье "Кража". В настоящее время мужчина находится в изоляторе.
ИСТОЧНИК KP.RU