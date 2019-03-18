Из дачного дома в Тверской области похитили электрокосилку
К тверским полицейским обратилась 51-летняя жительница Москвы. Женщина рассказала, что у нее ограбили дачу, которая находится в Оленинском районе. Вор сорвал замок с входной двери и похитил электрическую косилку и предметы быта. Ущерб для хозяйки составил 23 тысячи рублей.
На месте происшествия работала следственно-оперативная группа. Полицейские осмотрели помещение и прилегающую территорию, а также поговорили с потерпевшей и очевидцами.
Подозреваемый в краже был задержан. Им оказался 37-летний житель села Молодой Туд. Мужчина сознался в содеянном и вернул похищенное – сообщили в УМВД России по Тверской области.
За кражу мужчине грозит до шести лет колонии. В его отношении уже возбуждено уголовное дело.
ИСТОЧНИК KP.RU