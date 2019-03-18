2019-03-18T16:37:49+03:00
Происшествия

Из дачного дома в Тверской области похитили электрокосилку

На след предполагаемого преступника оперативно вышли полицейские
Виктория ФОМИНА
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К тверским полицейским обратилась 51-летняя жительница Москвы.К тверским полицейским обратилась 51-летняя жительница Москвы.Фото: Василий ХОДАРЕВ
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К тверским полицейским обратилась 51-летняя жительница Москвы. Женщина рассказала, что у нее ограбили дачу, которая находится в Оленинском районе. Вор сорвал замок с входной двери и похитил электрическую косилку и предметы быта. Ущерб для хозяйки составил 23 тысячи рублей.

На месте происшествия работала следственно-оперативная группа. Полицейские осмотрели помещение и прилегающую территорию, а также поговорили с потерпевшей и очевидцами.

Подозреваемый в краже был задержан. Им оказался 37-летний житель села Молодой Туд. Мужчина сознался в содеянном и вернул похищенное – сообщили в УМВД России по Тверской области.

За кражу мужчине грозит до шести лет колонии. В его отношении уже возбуждено уголовное дело.

ИСТОЧНИК KP.RU

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