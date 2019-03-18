На участке трассы М-10 в Тверской области временно меняется схема движения транспорта

СЕГОДНЯ 16:07 2019-03-18T16:07:47+03:00

19 марта на мосту через реку Логовежь будут идти работы

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На 213 километре федеральной автотрассы М-10 в Тверской области временно изменится схема движения. С 9:00 до 17:00 19 марта на левой стороне моста через реку Логовежь, который находится между селом Марьино и деревней Дубровка, будет сужена проезжая часть до одной полосы.

В пресс-службе ФКУ Упрдор «Россия» сообщили, что на участке будут идти дорожные работы. Ведомство приносит свои извинения за временные неудобства.

Автомобилистам следует учитывать временные ограничения, потому что на участке может образоваться пробка.

ИСТОЧНИК KP.RU