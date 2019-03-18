2019-03-18T15:31:35+03:00
Общество

Двух пьяных водителей остановили в Тверской области: один был без прав, а второй ехал на самодельном мотоцикле

В отношении мужчин составлены административные материалы
Виктория ФОМИНА
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Автоинспекторы задержали двух пьяных водителей без необходимых документовАвтоинспекторы задержали двух пьяных водителей без необходимых документовФото: Кирилл ЧАЩИН
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Автоинспекторы в Тверской области 17 марта задержали двух пьяных водителей. Первого нарушителя заметили около 15:20 на первом километре автодороги Рябеево – Опарино в Калининском районе.

58-летний мужчина ехал за рулем автомобиля «Жигули». После прохождения медицинского освидетельствования подозрения инспекторов подтвердились – мужчина был пьян. Также оказалось, что водительских прав у гражданина нет.

Около 19:10 сотрудники Госавтоинспекции остановили 38-летнего мужчину на самодельном мотоцикле без госномеров. Ехал он по деревне Дмитровское Калининского района. Освидетельствование на состояние алкогольного опьянения подтвердило, что мужчина управляет транспортным средством под «мухой». Кроме того, у него не нашлось документов на данный мотоцикл.

В УГИБДД по Калининскому району сообщили, что в отношении нарушителей ПДД составлены административные материалы. Грозит мужчинам административный арест до пятнадцати суток либо штраф - 30 тысяч рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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