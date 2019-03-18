2019-03-18T14:34:34+03:00
Дом. Семья

В контактном зоопарке Твери невозможно работать из-за жалости к животным

Зверьков ужасно кормят и содержат в грязных условиях
Виктория ФОМИНА
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Животные живут в грязных и узких клетках Фото: ТИАЖивотные живут в грязных и узких клетках Фото: ТИА
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Жительница Твери рассказала, почему не смогла работать в известном контактном зоопарке, который находится в одном из торговых центров.

Устроилась девушка туда на подработку, но уже через несколько дней решила уволиться. И проблема вовсе не в крошечной зарплате (платили 200 рублей за смену вместо обещанных 700), а в отношении руководства к животным.

В маленьком зоопарке содержат небольших зверьков - енотов, хорьков, ежей, белок, лис, кроликов, морских свинок, шиншилл, а также птиц – сов, павлинов, попугаев. Еще есть несколько террариумов, в которых живут пауки, богомолы, ящерицы, змеи, черепахи. Ухаживают за ними нанятые работники, как правило, студенты и мигранты.

- Мало кто знает, что кормят животных в зоопарке один раз в день - вечером, когда посетители в большинстве своем уже ушли. Делают это для того, чтобы зверюшки тянулись к людям за едой, которую дети и взрослые тут же покупают, - поделилась с ТИА бывшая сотрудница зоопарка.

Кормят животных ужасно: хищникам дают кошачий корм за 35 рублей, а для ежей и хорьков, варят кашу из дешёвой крупы, грызунам дают семечки и морковь. Змеям и вовсе могут скормить обитателей соседней клетки.

Живут зверьки в тесных и грязных клетках.

Напоминаем, что до 2022 года все российские цирки, зоопарки, дельфинарии и океанариумы должны получить лицензию на осуществление своей деятельности.

ИСТОЧНИК KP.RU

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