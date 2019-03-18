В четырех районах Тверской области по-прежнему превышен эпидпорог заболеваемости ОРВИ и гриппом
В Тверской области недельный расчетный эпидемический порог заболеваемости ОРВИ и гриппом не превышен. 11 календарная неделя показала, что в целом по области уровень заболеваемость ниже предыдущей недели на 11 %.
Много жителей болеет в Западнодвинском, Торжокском, Селижаровском и в Сонковском районах. Там отмечена повышенная заболеваемость.
- В структуре циркулирующих респираторных вирусов наибольший удельный вес составляют вирусы гриппа А, среди которых превалирует А(H3N2), уточнили в региональном управлении Роспотребнадзора.
Также в регионе «ходят» вирусы негриппозной этиологии. Больше всего - парагриппа и аденовируса.
ИСТОЧНИК KP.RU