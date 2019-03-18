В четырех районах Тверской области по-прежнему превышен эпидпорог заболеваемости ОРВИ и гриппом

СЕГОДНЯ 14:02 2019-03-18T14:02:39+03:00

Но в целом жители региона болеть стали меньше

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В Тверской области недельный расчетный эпидемический порог заболеваемости ОРВИ и гриппом не превышен. 11 календарная неделя показала, что в целом по области уровень заболеваемость ниже предыдущей недели на 11 %.

Много жителей болеет в Западнодвинском, Торжокском, Селижаровском и в Сонковском районах. Там отмечена повышенная заболеваемость.

- В структуре циркулирующих респираторных вирусов наибольший удельный вес составляют вирусы гриппа А, среди которых превалирует А(H3N2), уточнили в региональном управлении Роспотребнадзора.

Также в регионе «ходят» вирусы негриппозной этиологии. Больше всего - парагриппа и аденовируса.

ИСТОЧНИК KP.RU