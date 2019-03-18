Ветер в Тверской области может усилиться до 17 метров в секунду
В Тверской области в ближайшие часы ожидается усиление ветра. Жителей региона предупреждает УМЧС России по Тверской области.
По данным синоптиков, днем 18 марта южный ветер может достигнуть 12-17 метров в секунду.
В связи с этим спасатели рекомендуют гражданам внимательней относиться к собственной безопасности. В такую погоду удвоить бдительность должны и автомобилисты. На дорогах, особенно которые находятся в открытой местности, важно соблюдать скоростной режим и достаточную дистанцию от других участников движения.
В случае возникновения чрезвычайной ситуации звоните в единую службу спасения по телефону «01» (с сотовых телефонов – 101, 112).
ИСТОЧНИК KP.RU