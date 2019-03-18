Стало известно, какие дороги в Твери отремонтируют в 2019 году

СЕГОДНЯ 12:48 2019-03-18T13:32:41+03:00

Дороги в 2019 году будут делать щебеночно-мастичный асфальтобетом. Материал зарекомендовал себя в 2017 году во время ремонта улицы Советской Фото: Олег ЗИНЧЕНКО

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В 2019 году в Твери по нацпроекту «Безопасные и качественные автомобильные дороги» отремонтированы будут улицы по всех районах. На эти цели выделено 840 млн рублей.

Запланирован ремонт на 21 объекте улично-дорожной сети общей протяжённостью более 33 км. Большое внимание в этом году будет уделено Заволжском району, не попавшему в масштабные ремонтные программы прошлых лет. Здесь в порядок приведут семь участков: улицы Хромова, Паши Савельевой, Благоева, Горького, Хрустальная и Туполева, а также набережная Афанасия Никитина (всего более 13,5 км).

Еще девять объектов (11,8 км) отремонтируют в Пролетарском районе Твери. В нацпроект попали улицы Лермонтова, Машинистов, Освобождения, Оснабрюкская, Бориса Полевого, Строителей, Октябрьский проспект, бульвар Профсоюзов и Рябеевское шоссе.

В Московском районе ремонт запланирован на пяти объектах (шесть километров) два участка улицы Орджоникидзе (от площади Гагарина до площади Терешковой и от площади Терешковой до бульвара Цанова), Зелёный проезд, улица Фадеева и часть проспекта Победы от Волоколамского проспекта до деревни Бобачёво.

В Центральном районе в 2019 году запланирован лишь небольшой объём работ (около двух километров). Ремонт будет идти на проспекте Победы от Волоколамского проспекта до площади Капошвара, на улицах Бебеля и на Андрея Дементьева.

ИСТОЧНИК KP.RU