В течение суток два пешехода пострадали на дорогах Тверской области
Потерпевшим понадобилась помощь врачей
Потерпевшие попали в больницуФото: Иван ВИСЛОВ
Изменить размер текста:
В пятницу, 15 марта, в Тверской области произошло два ДТП, в которых пострадали пешеходы. В Вышнем Волочке на Казанском проспекте водитель Chery S12 сбил 40-летнюю женщину, которая пыталась перейти дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу. Женщина попала в больницу.
В этот же день в Калязине на улице Карла Маркса, обладатель ВАЗа-2105 сбил 39-летнего пешехода, который шел по правой обочине. После ДТП водитель покинул место столкновения. Как сообщает Управление ГИБДД по Тверской области, пешеход обратился за помощью к врачам спустя двое суток. Врачи приняли решение госпитализировать потерпевшего.
ИСТОЧНИК KP.RU