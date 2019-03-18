2019-03-18T12:26:45+03:00
Происшествия

В течение суток два пешехода пострадали на дорогах Тверской области

Потерпевшим понадобилась помощь врачей
Альберт БОЙКОВ
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Потерпевшие попали в больницуПотерпевшие попали в больницуФото: Иван ВИСЛОВ
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В пятницу, 15 марта, в Тверской области произошло два ДТП, в которых пострадали пешеходы. В Вышнем Волочке на Казанском проспекте водитель Chery S12 сбил 40-летнюю женщину, которая пыталась перейти дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу. Женщина попала в больницу.

В этот же день в Калязине на улице Карла Маркса, обладатель ВАЗа-2105 сбил 39-летнего пешехода, который шел по правой обочине. После ДТП водитель покинул место столкновения. Как сообщает Управление ГИБДД по Тверской области, пешеход обратился за помощью к врачам спустя двое суток. Врачи приняли решение госпитализировать потерпевшего.

ИСТОЧНИК KP.RU

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