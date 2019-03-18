Жителя Тверской области будут судить за убийство родного сына

СЕГОДНЯ 12:02 2019-03-18T12:02:56+03:00

Мужчина выстрелил из ружья в своего ребенка

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В Тверской области будут судить 51-летнего мужчину, который расстрелял своего сына. Прокурор Весьегонского района утвердил обвинительное заключение по данному уголовному делу.

Напомним, по версии предварительного следствия, 19 ноября 2018 года отец повздорил со своим 28-летний сыном. Во время конфликта мужчина схватил заряженное охотничье ружье и умышленно выстрелил в область груди своего ребенка. От полученного телесного повреждения молодой человек скончался на месте происшествия.

В областной прокуратуре сообщили, что уголовное дело будет рассматривать Весьегонский районный суд. Грозит мужчине до пятнадцати лет колонии.

ИСТОЧНИК KP.RU