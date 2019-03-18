28-летнего жителя Твери подозревают в избиении пятилетнего ребенка

СЕГОДНЯ 11:03 2019-03-18T11:03:05+03:00

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В Твери следователи СК возбудили уголовное дело в отношении 28-летнего местного жителя. Молодого человека подозревают в избиении ребенка.

Следствием было установлено, что в ночь на 18 марта мужчина выпил и не менее шести раз ударил рукой по голове пятилетнего сына своей супруги. Произошло это в квартире дома по улице Ерофеева.

В СУ СК РФ по Тверской области сообщили, что подозреваемый задержан. В ближайшее время следствие выйдет в суд с ходатайством об избрании в его отношении меры пресечения в виде заключения под стражу.

Во время предварительного следствия в обязательном порядке будут устанавливаться все причины и условия, способствовавшие совершению данного преступления.

ИСТОЧНИК KP.RU