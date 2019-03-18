28-летнего жителя Твери подозревают в избиении пятилетнего ребенка
В Твери следователи СК возбудили уголовное дело в отношении 28-летнего местного жителя. Молодого человека подозревают в избиении ребенка.
Следствием было установлено, что в ночь на 18 марта мужчина выпил и не менее шести раз ударил рукой по голове пятилетнего сына своей супруги. Произошло это в квартире дома по улице Ерофеева.
В СУ СК РФ по Тверской области сообщили, что подозреваемый задержан. В ближайшее время следствие выйдет в суд с ходатайством об избрании в его отношении меры пресечения в виде заключения под стражу.
Во время предварительного следствия в обязательном порядке будут устанавливаться все причины и условия, способствовавшие совершению данного преступления.
ИСТОЧНИК KP.RU