2019-03-18T11:03:26+03:00
Звезды

Императорский дворец Твери закроется на один день

28 марта - Санитарный день
Ирина ТАРАСОВА
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В связи с этим сотрудники галереи просят перенести визит на другие дниВ связи с этим сотрудники галереи просят перенести визит на другие дниФото: Ирина ТАРАСОВА
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28 марта, в четверг, как сообщает Тверская областная картинная галерея, жители и гости Твери не смогут попасть в Императорский дворец.

Причина - в музее будет проходить санитарный день. В связи с этим сотрудники галереи просят перенести визит на другие дни.

Напомним, сегодня в Императорском дворце, который открылся 30 ноября 2017 года, проходят мероприятия самого разного формата.

Помимо постоянных экспозиций и обновляющихся выставок, здесь можно побывать на театральных встречах, которые галерея проводит совместно с актером и чтецом Лешей Зинатулиным.

Недавно среди посетителей дворца был замечен Борис Гребенщиков, который приехал в Тверь дать концерт, а заодно и разбавил свою поездку культурной программой.

ИСТОЧНИК KP.RU

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