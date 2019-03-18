Императорский дворец Твери закроется на один день
28 марта, в четверг, как сообщает Тверская областная картинная галерея, жители и гости Твери не смогут попасть в Императорский дворец.
Причина - в музее будет проходить санитарный день. В связи с этим сотрудники галереи просят перенести визит на другие дни.
Напомним, сегодня в Императорском дворце, который открылся 30 ноября 2017 года, проходят мероприятия самого разного формата.
Помимо постоянных экспозиций и обновляющихся выставок, здесь можно побывать на театральных встречах, которые галерея проводит совместно с актером и чтецом Лешей Зинатулиным.
Недавно среди посетителей дворца был замечен Борис Гребенщиков, который приехал в Тверь дать концерт, а заодно и разбавил свою поездку культурной программой.
ИСТОЧНИК KP.RU