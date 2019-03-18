2019-03-18T10:42:21+03:00
Происшествия

Пьяный водитель устроил ДТП в Тверской области

Авария произошла в темное время суток
Альберт БОЙКОВ
Поделиться:
Один из автомобилей превратился в груду металла Фото: УГИБДД РФ по Тверской областиОдин из автомобилей превратился в груду металла Фото: УГИБДД РФ по Тверской области
Изменить размер текста:

В воскресенье, 17 марта, на 34 км дороги Торопец-Плоскошь проходящей через Тверскую область, произошла авария с пострадавшим. Дорожно-транспортное происшествие случилось, когда на часах было около 20:30.

Известно, что 55-летний водитель ВАЗа-2115 выехал на встречную полосу, где столкнулся с обладателем ВАЗа-2107. Позже выяснилось, что виновник аварии был пьян.

Как сообщает Управление ГИБДД по Тверской области, в результате дорожно-транспортного происшествия в больницу с различными травмами был доставлен 64-летний водитель ВАЗа-2107.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В течение суток два пешехода пострадали на дорогах Тверской области
Жителя Тверской области будут судить за убийство родного сына
Тяжелобольного пациента экстренно доставили в больницу Тверь на вертолёте
Императорский дворец Твери закроется на один день
28-летнего жителя Твери подозревают в избиении пятилетнего ребенка
Легковушка съехала в кювет и перевернулась в Твери
Автомобиль жителя Тверской области без разрешения со штрафстоянки отправили в утиль
Акция "Ночь в театре" впервые пройдет в Тверской области
В апреле в Твери откроется ярмарка рассады и посадочного материала
Газовое топливо в Тверской области подорожало на 32% в 2018 году
Без света днем опять останутся жители всех районов Твери
Молодая женщина вышла из кафе в Твери и пропала
Волонтеры-медики приглашают жителей Тверской области на марафон здорового образа жизни