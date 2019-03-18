Пьяный водитель устроил ДТП в Тверской области

СЕГОДНЯ 10:42 2019-03-18T10:42:21+03:00

Один из автомобилей превратился в груду металла Фото: УГИБДД РФ по Тверской области

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В воскресенье, 17 марта, на 34 км дороги Торопец-Плоскошь проходящей через Тверскую область, произошла авария с пострадавшим. Дорожно-транспортное происшествие случилось, когда на часах было около 20:30.

Известно, что 55-летний водитель ВАЗа-2115 выехал на встречную полосу, где столкнулся с обладателем ВАЗа-2107. Позже выяснилось, что виновник аварии был пьян.

Как сообщает Управление ГИБДД по Тверской области, в результате дорожно-транспортного происшествия в больницу с различными травмами был доставлен 64-летний водитель ВАЗа-2107.

ИСТОЧНИК KP.RU