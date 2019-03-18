2019-03-18T10:28:46+03:00
Происшествия

Легковушка съехала в кювет и перевернулась в Твери

Водитель получил тяжелые травмы
Виктория ФОМИНА
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Машина перевернулась на обочине Фото: УГИБДД России по Тверской областиМашина перевернулась на обочине Фото: УГИБДД России по Тверской области
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На выезде из Твери перевернулся автомобиль. Произошло это в воскресенье, 17 марта, около 13:00 возле дома №97 на улице Шишкова.

По информации УГИБДД России по Тверской области, 51-летний водитель автомобиля «Фольксваген Гольф» потерял управление. В итоге машина съехала с проезжей части дороги в кювет. Там она наехала на препятствие и из-за этого опрокинулась на крышу.

Автомобилист получил тяжелые травмы. С места происшествия медики на «скорой» его госпитализировали в реанимационное отделение больницы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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