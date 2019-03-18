Автомобиль жителя Тверской области без разрешения со штрафстоянки отправили в утиль

СЕГОДНЯ 10:02 2019-03-18T10:02:21+03:00

Решение об утилизации автомобиля с собственником не согласовывалось, директор связаться с ним не пытался Фото: Анастасия МАШКАЛЕВА

При этом машина до сих пор стоит на учете в УГИБДД

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В Тверской области владельцу не вернули автомобиль после штрафстоянки. Оказалось, что руководство специализированной стоянки в Бежецком районе 16 июня 2018 года сдало машину мужчины в утиль без его разрешения. Предварительно автомобиль разобрали на запчасти. Собственник обратился в прокуратуру.

- Решение об утилизации автомобиля с собственником не согласовывалось, директор связаться с ним не пытался. Транспортное средство до настоящего времени состоит на учете в МРЭО ГИБДД на имя заявителя, - рассказали в пресс-службе ведомства.

После прокурорской проверки материалы дела были направлены в полицию. Там в отношении руководства спецстоянки возбудили уголовное дело. Ход и результаты расследования контролирует межрайонная прокуратура.

ИСТОЧНИК KP.RU