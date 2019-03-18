Автомобиль жителя Тверской области без разрешения со штрафстоянки отправили в утиль
В Тверской области владельцу не вернули автомобиль после штрафстоянки. Оказалось, что руководство специализированной стоянки в Бежецком районе 16 июня 2018 года сдало машину мужчины в утиль без его разрешения. Предварительно автомобиль разобрали на запчасти. Собственник обратился в прокуратуру.
- Решение об утилизации автомобиля с собственником не согласовывалось, директор связаться с ним не пытался. Транспортное средство до настоящего времени состоит на учете в МРЭО ГИБДД на имя заявителя, - рассказали в пресс-службе ведомства.
После прокурорской проверки материалы дела были направлены в полицию. Там в отношении руководства спецстоянки возбудили уголовное дело. Ход и результаты расследования контролирует межрайонная прокуратура.
ИСТОЧНИК KP.RU