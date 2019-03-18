В апреле в Твери откроется ярмарка рассады и посадочного материала

СЕГОДНЯ 09:08 2019-03-18T09:24:53+03:00

Работает такая ярмарка с апреля по октябрь Фото: Алексей ЖУРАВЛЕВ

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В Твери скоро откроется выставка-продажа рассады и посадочного материала. Ярмарка традиционно расположится на набережной Афанасия Никитина, напротив корпуса Тверского политехнического университета и жилого дома № 24.

Планируется, что торговля начнется через месяц, 16 апреля. А работать ярмарка будет вплоть до 1 октября.

В этом году для торговли растениями выделено 80 торговых мест. На ярмарке можно будет купить грунт, семена, рассаду и саженцы. Интересна выставка будет не только садоводам, но и всем жителям, ведь в продаже - самые красивые дачные цветы.

ИСТОЧНИК KP.RU