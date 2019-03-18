Газовое топливо в Тверской области подорожало на 32% в 2018 году

СЕГОДНЯ 08:41 2019-03-18T08:41:35+03:00

Бензин подорожал за год в среднем на 10% Фото: Олег УКЛАДОВ

Изменить размер текста: A A

Сотрудники Тверьстата проанализировали изменения цен на автомобильное топливо в течение 2018 года. Стоимость горючего на тверских заправках в начале январь 2019 года эксперты сравнили с данными за январь года предыдущего.

Оказалось, что газ за этот период подорожал на 32%. Цена литра газового топлива стала свыше 24 рублей, а годом ранее была всего 16. Среднемесячный прирост стоимости получился почти 3 рубля.

Бензин стал дороже за год в среднем на 10% (среднемесячный прирост – 70 копеек). Дизель стал дороже на 15% (среднемесячный прирост – 1 рубль 16 копеек, 46 рублей 4 копейки против 39 рублей).

Самый сильный скачок цен на топливо в Тверской области произошёл прошлой весной. После этого, летом стоимость автомобильного топлива была «заморожена» и до января 2019 года держалась на одном уровне. В новом году цены на все виды топлива в регионе вновь стали расти.

ИСТОЧНИК KP.RU