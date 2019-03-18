Без света днем опять останутся жители всех районов Твери

СЕГОДНЯ 08:10 2019-03-18T08:10:54+03:00

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Жителей Твери с 18 по 22 марта ждет очередная волна отключений электроэнергии. Плановые работы на объектах электросетевого комплекса будут идти во всех районах города. Свет будут отключать в дневное время.

В понедельник, 18 марта, без электроэнергии останутся жители Пролетарского, Московского и Заволжского районов. С 09:00 до 16:00 отключат свет в отдельных домах на улицах: Ушакова, Транспортная, Трудовая, Народная, Линейная, Тургенева, Луговая, а также в деревне Батино. С 09:30 до 12:00 – по улицам Сухая, Липовая, Зеленая, Сквозная, Красного Октября, Поперечная, Высокая, Тракторная, Речная, Халтурина, Циалковского, а также на 1-ом, 2-ом и 3-ем Желтиковском проезде. И еще с 13:30 до 16:00 – на улицах Тамары Ильиной, Лукина и проспекте Победы.

19 марта работы пройдут во всех районах Твери, 20 и 21 марта – только в Московском и Заволжском, а 22 марта – еще и в Пролетарском районе.

ИСТОЧНИК KP.RU