2019-03-17T21:56:45+03:00
Общество

Молодая женщина вышла из кафе в Твери и пропала

Поиски ведут волонтеры ВПСО «Сова»
Виктория ФОМИНА
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Женщина не выходила на связь уже сутки Фото: ВПСО "Сова"Женщина не выходила на связь уже сутки Фото: ВПСО "Сова"
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В воскресение, 17 марта Анна Викторовна Ларина (Козлова) 1987 года рождения рано утром вышла из кафе "Евразия", которое находится на улице Паши Савельевой, и пропала. До сих пор ее местонахождение неизвестно.

Волонтеры тверского поисково-спасательного отряда "Сова" распространяют ориентировку. Ростом женщина 165 сантиметров, короткие темные волосы, отсутствуют передние зубы.

Была одета чёрную зимнюю куртку с меховым воротником, синее платье, черные сапоги-ботфорты на каблуке.

Информацию о пропавшей следует передать по телефонам: 8-910-646-34-34, 8-910-847-77-19 или 102.

Напоминаем, что в Тверской области продолжаются поиски 21-летнего Александра Четверкина. Молодой человек пропал в ночь на 8 марта.

ИСТОЧНИК KP.RU

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