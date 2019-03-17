Волонтеры-медики приглашают жителей Тверской области на марафон здорового образа жизни

СЕГОДНЯ 19:35 2019-03-17T19:35:30+03:00

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Марафон «Заряжайся на здоровье» в 2019 году пройдет во всех регионах России, в том числе и в Тверской области. Проводят его волонтеры-медики при поддержке Минздрава России и Национального медицинского исследовательского центра профилактической медицины.

Принять участие в марафоне могут все желающие. Участвовать можно, как командами, так и индивидуально.

В областном правительстве рассказали, что с марта по декабрь 2019 года в рамках марафона пройдет девять этапов, направленных на формирование здорового образа жизни. Чтобы принять участие, необходимо выполнять задания, которые организаторы публикуют в официальной группе ВОД «Волонтеры-медики» в социальной сети.

Свои отчеты о прохождении этапа следует выкладывать под хештегом #ВолонтерыМедики. Каждый месяц про самых активных участников будут рассказывать на страницах официальных аккаунтов организаторов и партнеров акции.

ИСТОЧНИК KP.RU