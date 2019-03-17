2019-03-17T18:23:53+03:00
Общество

Родственники погибшего в авиакатастрофе парашютиста из Твери прилетели в Эфиопию

Родные сдали ДНК-материалы для идентификации останков
Виктория ФОМИНА
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Сергей жил небом и прыжками с парашютом. Фото: личная страница Сергея ВяликоваСергей жил небом и прыжками с парашютом. Фото: личная страница Сергея Вяликова
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Пятеро родственников россиян, погибших в авиакатастрофе в Эфиопии, 17 марта прилетели в Аддис-Абебу. Среди них мама и гражданская жена Сергея Вяликова, парашютиста-инструктора из Твери. Об этом сообщают РИА Новости со ссылкой на консульство.

Напомним, 10 марта, Boeing, на борту которого находились 157 человек, разбился недалеко от эфиопского города Дэбрэ-Зэйт. Выжить не удалось никому.

Родственники погибших россиян уже сдали анализ ДНК. 18 марта они планируют посетить место катастрофы и встретиться с послом Эфиопии. Вылет обратно назначен на 22 марта. Также сообщает, что в ближайшее время родные не смогут забрать останки своих близких, потому что работа по их идентификации может занять до пяти месяцев.

ИСТОЧНИК KP.RU

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