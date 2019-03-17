После исчезновения трех школьниц в Тверской области следователи СК возбудили уголовно дело

СЕГОДНЯ 15:32 2019-03-17T15:32:04+03:00

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В Тверской области следователи СК возбудили уголовное дело после исчезновения трех девочек 2003 года рождения. Они ушли из школы в деревне Ново-Ямская Старицкого района к месту своего жительства - в социально реабилитационный центр. До настоящего времени их местонахождение не установлено.

После поступившего сообщения была незамедлительно организована процессуальная проверка и следственно-оперативная группа выехала на место последнего нахождения девочек. Следов, указывающих на совершение преступления, обнаружено не было, также были изъяты необходимые предметы и образцы. Опрошены были знакомые школьниц, руководство учебного и реабилитационного учреждения. Наряды полиции ориентированы на принятие мер по установлению местонахождения пропавших.

- В целях наиболее тщательного выяснения следственным путем всех без исключения обстоятельств безвестного исчезновения несовершеннолетних, мобилизации сил и средств, направленных на проведение поисковых мероприятий Ржевским межрайонным следственным отделом следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Тверской области возбуждено уголовное дело по факту «Убийства», - сообщили в СУ СК РФ по Тверской области.

После момента своего исчезновения, подростки неоднократно пользовались сотовыми телефонами малознакомых им людей. Они заходили в свои аккаунты в соцсетях.

Информацию о местонахождении девочек можно сообщить по телефону СУ СК России по Тверской области: 8 (48232), 3-38-13, 8 (4822) 65-62-82, 65-62-07, либо в полицию. Любая информация может оказаться полезной в поисках.

ИСТОЧНИК KP.RU