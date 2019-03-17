17-летняя девушка пострадала при столкновении «Газели» и «семёрки» в Твери
Водитель грузовика не уступил дорогу легковушке
Водитель не заметил темный автомобиль в темное время суток Фото: УГИБДД России по Тверской области
Изменить размер текста:
В Твери в субботу, 16 марта дорогу на улице Коминтерна не поделили грузовик и отечественная легковушка. Столкнулись они поздно вечером возле дома №44.
Водитель «Газели», поворачивая налево, не стал уступать дорогу ВАЗ-2107, который ехал прямо во встречном направлении.
В УГИБДД по Тверской области уточнили, что оба водителя были трезвые.
В результате дорожно-транспортного происшествия ушибы получила 17-летняя пассажирка легковушки. Девушка ехала на переднем сиденье и была пристегнута ремнем безопасности.
ИСТОЧНИК KP.RU