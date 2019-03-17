2019-03-17T17:02:22+03:00
Происшествия

17-летняя девушка пострадала при столкновении «Газели» и «семёрки» в Твери

Водитель грузовика не уступил дорогу легковушке
Виктория ФОМИНА
Поделиться:
Водитель не заметил темный автомобиль в темное время суток Фото: УГИБДД России по Тверской областиВодитель не заметил темный автомобиль в темное время суток Фото: УГИБДД России по Тверской области
Изменить размер текста:

В Твери в субботу, 16 марта дорогу на улице Коминтерна не поделили грузовик и отечественная легковушка. Столкнулись они поздно вечером возле дома №44.

Водитель «Газели», поворачивая налево, не стал уступать дорогу ВАЗ-2107, который ехал прямо во встречном направлении.

В УГИБДД по Тверской области уточнили, что оба водителя были трезвые.

В результате дорожно-транспортного происшествия ушибы получила 17-летняя пассажирка легковушки. Девушка ехала на переднем сиденье и была пристегнута ремнем безопасности.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Волонтеры-медики приглашают жителей Тверской области на марафон здорового образа жизни
Родственники погибшего в авиакатастрофе парашютиста из Твери прилетели в Эфиопию
После исчезновения трех школьниц в Тверской области следователи СК возбудили уголовно дело
Тверская область стала на одну позицию выше в экологическом рейтинге регионов
Односельчанин-собутыльник обокрал жительницу Тверской области
Пожарные оперативно потушили две горящие машины в Твери
Легковушка врезалась в стену мечети в центре Твери
В областном министерстве туризма сравнили романтическую Тверь с Парижем и Римом
Пятую "Крымскую весну" в Твери встретили с размахом
Тверская спортсменка может попасть в десятку лучших на Первенстве России по фигурному катанию
За информацию о местонахождении пропавшего 21-летнего жителя Твери обещано вознаграждение
Более 2500 звонков с Тверской области поступает за смену в центр обработки вызовов 112
35-летняя женщина погибла во время пожара в Тверской области
Ледоход на реках Твери ожидается через пару недель
Молодая женщина выпала из окна пятого этажа в Тверской области
Автомобиль въехал в металлическое ограждение в Твери
Народно-художественные промыслы Торжка Тверской области покажут по Первому каналу
Пятилетие присоединения Крыма к России отметят в Городском саду Твери
Посмотреть на выступления юных фигуристов со всей страны можно бесплатно в СК "Юбилейный" Твери
Водителей Тверской области предупреждают, что на трассе М-10 временно поменялась схема движения транспорта