17-летняя девушка пострадала при столкновении «Газели» и «семёрки» в Твери

СЕГОДНЯ 17:02 2019-03-17T17:02:22+03:00

Водитель не заметил темный автомобиль в темное время суток Фото: УГИБДД России по Тверской области

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В Твери в субботу, 16 марта дорогу на улице Коминтерна не поделили грузовик и отечественная легковушка. Столкнулись они поздно вечером возле дома №44.

Водитель «Газели», поворачивая налево, не стал уступать дорогу ВАЗ-2107, который ехал прямо во встречном направлении.

В УГИБДД по Тверской области уточнили, что оба водителя были трезвые.

В результате дорожно-транспортного происшествия ушибы получила 17-летняя пассажирка легковушки. Девушка ехала на переднем сиденье и была пристегнута ремнем безопасности.

ИСТОЧНИК KP.RU