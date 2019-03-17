Тверская область стала на одну позицию выше в экологическом рейтинге регионов

СЕГОДНЯ 14:35 2019-03-17T14:35:52+03:00

При этом Верхневолжье по-прежнему во второй половине списка

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Тверская область в начале 2019 года прибавила одну позицию в экологическом рейтинге регионов России. Теперь Верхневолжье занимает 62 позицию из 85. Анализировали территории участники общественной организации «Зеленый патруль».

Лучше всего дела обстоят в Тамбовской, Курской, Белгородской, Мурманской, Магаданской областях, Алтайском крае, Республике Коми, а также в Москве и Санкт-Петербурге (5 и 10 место соответственно).

Среди аутсайдеров Брянская, Московская, Нижегородская, Оренбургская, Иркутская, Челябинская, Свердловская области, Республики Саха (Якутия) и Бурятия, а также Краснодарский край.

Тверская область продолжает уступать своим соседям: Вологодская область (21 место), Ивановская (23 место), Ярославская (26 место) и Смоленская (32 место).

«Национальный экологический рейтинг регионов РФ» составляется ежеквартально.

ИСТОЧНИК KP.RU