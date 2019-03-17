Односельчанин-собутыльник обокрал жительницу Тверской области
В Тверской области в полицию обратилась 45-летняя жительница поселка Земцы Нелидовского района. У нее похитили шесть тысяч рублей.
Полицейские приехали на место происшествия и выяснили, что накануне потерпевшая распивала спиртные напитки со своим приятелем. Пропажу денег женщина обнаружила как раз после того, как гость ушел.
Полицейские задержали подозреваемого. Им оказался безработный ранее судимый 42-летний односельчанин потерпевшей.
В УМВД России по Тверской области рассказали, что мужчина воспользовался отсутствием хозяйки и вытащил у нее из кармана куртки кошелек. При допросе фигурант свою вину признал полностью.
В его отношении возбуждено уголовное дело.
ИСТОЧНИК KP.RU