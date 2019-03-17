2019-03-17T13:15:31+03:00
Происшествия

Односельчанин-собутыльник обокрал жительницу Тверской области

Мужчина ранее был судим
Виктория ФОМИНА
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Пропавшие шесть тысяч рублей нашли полицейскиеПропавшие шесть тысяч рублей нашли полицейскиеФото: Василий ХОДАРЕВ
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В Тверской области в полицию обратилась 45-летняя жительница поселка Земцы Нелидовского района. У нее похитили шесть тысяч рублей.

Полицейские приехали на место происшествия и выяснили, что накануне потерпевшая распивала спиртные напитки со своим приятелем. Пропажу денег женщина обнаружила как раз после того, как гость ушел.

Полицейские задержали подозреваемого. Им оказался безработный ранее судимый 42-летний односельчанин потерпевшей.

В УМВД России по Тверской области рассказали, что мужчина воспользовался отсутствием хозяйки и вытащил у нее из кармана куртки кошелек. При допросе фигурант свою вину признал полностью.

В его отношении возбуждено уголовное дело.

ИСТОЧНИК KP.RU

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