Пожарные оперативно потушили две горящие машины в Твери

СЕГОДНЯ 12:03 2019-03-17T12:03:34+03:00

Один автомобиль вспыхнул ночью, второй – утром

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17 марта в Твери загорелось два автомобиля. Сообщение о первом пожаре спасатели получили в 00:23. Возле дома №28/9 на улице 2-й Красной Слободы вспыхнул «ВАЗ 2107» 2007 года выпуска.

Пожарным удалось потушить возгорание за 10 минут. За это время огонь успел повредить моторный отсек и салон автомобиля.

Вторая машина загорелась около 10:50 на улице 15 лет Октября. Прибыв на место происшествия, спасатели обнаружили в салоне мужчину. Его оперативно вытащили на свежий воздух.

По предварительным данным, машина загорелась, когда мужчина уснул в нетрезвом состоянии.

Пожар быстро удалось потушить. Уже в 10:58 была объявлена полная локализация возгорания.

ИСТОЧНИК KP.RU