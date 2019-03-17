Легковушка врезалась в стену мечети в центре Твери

СЕГОДНЯ 10:46 2019-03-17T10:46:27+03:00

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В Твери очередной автомобиль врезался в стену соборной мечети на улице Советской. Произошла авария около полуночи с 16 на 17 марта.

По предварительной информации, водитель автомобиля «Hyundai Solaris» ехал в сторону улицы Вагжанова. Он не правильно выбрал скорость движения и не учел дорожные и метеорологические условия. В результате автомобилист и не справился с управлением, и машину занесло при правом повороте.

Автомобиль вылетел через встречные полосы на тротуар и врезался в стену. В аварии никто не пострадал. Очевидцы сообщили, что из-за ДТП была перекрыта одна полоса в сторону центра города.

Аварии на этом участке происходят регулярно – в этом году это уже не первый подобный случай.

ИСТОЧНИК KP.RU