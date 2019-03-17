В областном министерстве туризма сравнили романтическую Тверь с Парижем и Римом

СЕГОДНЯ 09:40 2019-03-17T09:40:50+03:00

Оказывается у столицы Верхневолжья есть что-то общее с великими городами мира

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Туристический портал Тверской области на днях опубликовал новое видео, которое призывает всех романтиков посетить столицу Верхневолжья. Виды ночного города с высоты птичьего полета не оставят никого равнодушным.

- Это видео вдохновит вас купить билет на "Ласточку" и провести выходные в Твери - особенно вечерний город понравится романтичным натурам, - гласит комментарий перед роликом на странице в соцсети.

Далее туристам советуют прогуляться по центру Твери и узнать, что общего есть у этого города с Парижем и Римом. Намекают создатели на знаменитую "трехлучевую симметрию". Этот уникальный градостроительный прием был применен при создании "Народной" площади в Риме и площади Шарля де Голля в Париже.

Среди ярких достопримечательностей Твери также выделяют ажурное строение Старого Волжского моста - близнеца моста Свободы в Будапеште. Предлагают туристам также посетить тверские музеи.

ИСТОЧНИК KP.RU