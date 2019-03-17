Пятую "Крымскую весну" в Твери встретили с размахом
В субботу, 16 марта, в Твери прошли праздничные мероприятия, посвященные пятой годовщине присоединения Крыма к России. Основные торжества развернулись в Городском саду, но различные концерты, фотовыставки, викторины были организованы в Домах культуры и библиотеках областного центра (всего более 20 мероприятий).
В Горсаду в полдень начался яркий концерт, на сцене выступили лучшие тверские творческие коллективы. С детишками работали аниматоры, а для молодежи открылась площадка «Тверь – Таврида: найди своих!».
В рамках празднования участники могли выиграть недельную путевку в Крым. Также разыгрывались билеты на аттракционы. Количество билетов-участников ограничено не было. Победителя объявили в 16:00. Счастливый билет вытянул ребёнок, которого ведущие пригласили из числа зрителей. Путевки выиграла Елена Семперович.
Различные праздничные мероприятия продолжаются и 17 марта. В воскресенье, пройдут тематические программы, выставки книжные и детских рисунков, кинопоказы, видеопрезентации, мультимедийные программы.
Победителя выбрали в 16:00 Фото: администрация Твери
В Горсаду работали интересные площадки. Фото: администрация Твери
ИСТОЧНИК KP.RU