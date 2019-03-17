Пятую "Крымскую весну" в Твери встретили с размахом

СЕГОДНЯ 08:32 2019-03-17T10:48:45+03:00

В Городском саду было много веселья: розыгрыши, концерт и разные развлечения

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В субботу, 16 марта, в Твери прошли праздничные мероприятия, посвященные пятой годовщине присоединения Крыма к России. Основные торжества развернулись в Городском саду, но различные концерты, фотовыставки, викторины были организованы в Домах культуры и библиотеках областного центра (всего более 20 мероприятий).

В Горсаду в полдень начался яркий концерт, на сцене выступили лучшие тверские творческие коллективы. С детишками работали аниматоры, а для молодежи открылась площадка «Тверь – Таврида: найди своих!».

В рамках празднования участники могли выиграть недельную путевку в Крым. Также разыгрывались билеты на аттракционы. Количество билетов-участников ограничено не было. Победителя объявили в 16:00. Счастливый билет вытянул ребёнок, которого ведущие пригласили из числа зрителей. Путевки выиграла Елена Семперович.

Различные праздничные мероприятия продолжаются и 17 марта. В воскресенье, пройдут тематические программы, выставки книжные и детских рисунков, кинопоказы, видеопрезентации, мультимедийные программы.

Победителя выбрали в 16:00 Фото: администрация Твери

В Горсаду работали интересные площадки. Фото: администрация Твери

ИСТОЧНИК KP.RU