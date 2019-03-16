35-летняя женщина погибла во время пожара в Тверской области

СЕГОДНЯ 17:04 2019-03-16T17:04:27+03:00

Изменить размер текста: A A

В пятницу, 15 марта, в Максатихе Тверской области произошло два пожара.

Во время ночного возгорания в бане погиб мужчина.

Второй пожар вспыхнул в 12:55 на улице Петрова. На место происшествия выезжали сотрудники отделения пожарно-спасательной части №39. На этот раз огонь охватил жилой деревянный дом.

В УМЧС России по Тверской области сообщили, что пожарным удалось вывести из горящего дома 39-летнего хозяина жилья. Но при дальнейшем обследовании помещений была обнаружена погибшая 35-летняя женщина.

Потушить пожар удалось в 13:30. За это время огонь повредил площадь в три квадратных метра. Причина пожара и ущерб устанавливаются.

ИСТОЧНИК KP.RU