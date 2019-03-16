35-летняя женщина погибла во время пожара в Тверской области
В пятницу, 15 марта, в Максатихе Тверской области произошло два пожара.
Во время ночного возгорания в бане погиб мужчина.
Второй пожар вспыхнул в 12:55 на улице Петрова. На место происшествия выезжали сотрудники отделения пожарно-спасательной части №39. На этот раз огонь охватил жилой деревянный дом.
В УМЧС России по Тверской области сообщили, что пожарным удалось вывести из горящего дома 39-летнего хозяина жилья. Но при дальнейшем обследовании помещений была обнаружена погибшая 35-летняя женщина.
Потушить пожар удалось в 13:30. За это время огонь повредил площадь в три квадратных метра. Причина пожара и ущерб устанавливаются.
ИСТОЧНИК KP.RU