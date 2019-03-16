Ледоход на реках Твери ожидается через пару недель

СЕГОДНЯ 15:35 2019-03-16T15:35:13+03:00

Половодье в этом году должно пройти без сюрпризов

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Прошедшая зима стала для Твери одной из самых теплых. Если еще декабрь был сравнительно холодным, то в январе, феврале и начале марта температура заметно превышала среднемноголетние показатели.

В декабре и феврале уровень осадков составлял 60-70% от нормы, зато в январе – около 160%, а в первой декаде марта – 237%. В итоге получилось, что уровень снега в бассейне Волги – свыше 88% от среднемноголетних показателей, в бассейне Тверцы – около 99% (значение чуть выше прошлогоднего, однако значительно ниже среднемноголетних показателей). Таким образом, крупных подтоплений на территории города не ожидается, в зоне риска только традиционно подтапливаемые болотистые участки, в первую очередь, в частном секторе города.

В администрации Твери сообщили, что ледоход ожидается не позднее, чем через две-три недели. Лед на реках уже неустойчив. Во всех районах прочищаются сети ливневой канализации и дренажные канавы, проверяются запорные арматуры на системах водоотведения, готовится необходимое оборудование на случай подтоплений.

ИСТОЧНИК KP.RU