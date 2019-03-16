Молодая женщина выпала из окна пятого этажа в Тверской области
Девушка выжила и находится в больнице
Девушка упала с высоты пятого этажаФото: Виктор ГУСЕЙНОВ
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В Кимрах Тверской области в пятницу, 14 марта, молодая женщина упала из окна последнего этажа пятиэтажки. Произошло это в доме № 6 на проезде Лоткова около 21:00.
Девушка осталась жива. С места происшествия ее на «скорой» в тяжелом состоянии госпитализировали в реанимационное отделение Кимрской больницы. Девушка замужем, у нее двое детей. В момент падения она находилась в квартире вместе со своим мужем.
Близкие пострадавшей разыскивают свидетелей произошедшего, чтобы помочь следствию. Они рассматривают все версии случившегося.
ИСТОЧНИК KP.RU