2019-03-16T13:01:18+03:00
Происшествия

Автомобиль въехал в металлическое ограждение в Твери

Авария произошла в микрорайоне "Южный"
Виктория ФОМИНА
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Разбитую машину успели сфотографировать очевидцы Фото: vk.com/"Подслушано у водителей. Тверь"/Михаил ЗубаревРазбитую машину успели сфотографировать очевидцы Фото: vk.com/"Подслушано у водителей. Тверь"/Михаил Зубарев
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В Твери около 11:00 в субботу, 16 марта, автомобиль "Hyundai Tucson" врезался в дорожное ограждение. Автомобилист не справился с управлением на улице Можайского в районе дома №52 корпус 1 недалеко от знаменитого "кольца".

По предварительным данным, кроссовер занесло и он вылетел с дороги на пешеходную зону обочины. Там машину остановил металлический забор. Очевидцы выложили фотографии разбитого автомобиля в соцсети.

В результате дорожно-транспортного происшествия никто не пострадал. Подробности случившегося уточняются.

ИСТОЧНИК KP.RU

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