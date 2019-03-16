Автомобиль въехал в металлическое ограждение в Твери

СЕГОДНЯ 13:01 2019-03-16T13:01:18+03:00

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В Твери около 11:00 в субботу, 16 марта, автомобиль "Hyundai Tucson" врезался в дорожное ограждение. Автомобилист не справился с управлением на улице Можайского в районе дома №52 корпус 1 недалеко от знаменитого "кольца".

По предварительным данным, кроссовер занесло и он вылетел с дороги на пешеходную зону обочины. Там машину остановил металлический забор. Очевидцы выложили фотографии разбитого автомобиля в соцсети.

В результате дорожно-транспортного происшествия никто не пострадал. Подробности случившегося уточняются.

ИСТОЧНИК KP.RU