Автомобиль въехал в металлическое ограждение в Твери
Авария произошла в микрорайоне "Южный"
Разбитую машину успели сфотографировать очевидцы Фото: vk.com/"Подслушано у водителей. Тверь"/Михаил Зубарев
Изменить размер текста:
В Твери около 11:00 в субботу, 16 марта, автомобиль "Hyundai Tucson" врезался в дорожное ограждение. Автомобилист не справился с управлением на улице Можайского в районе дома №52 корпус 1 недалеко от знаменитого "кольца".
По предварительным данным, кроссовер занесло и он вылетел с дороги на пешеходную зону обочины. Там машину остановил металлический забор. Очевидцы выложили фотографии разбитого автомобиля в соцсети.
В результате дорожно-транспортного происшествия никто не пострадал. Подробности случившегося уточняются.
ИСТОЧНИК KP.RU