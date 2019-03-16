Народно-художественные промыслы Торжка Тверской области покажут по Первому каналу

СЕГОДНЯ 11:36 2019-03-16T11:36:33+03:00

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В Тверскую область приехала съемочная группа «Первого канала». Побывали они в Торжке у золотошвей и в керамической мастерской «Дом гончара». Сюжет с участием ремесленников выйдет в субботу, 16 марта, в 12:15 в программе «Идеальный ремонт».

Ведущая программы попробовала себя в роли вышивальщицы и узнала, насколько сложна и кропотлива работа мастериц. Также съемки прошли в керамической мастерской «Дом гончара», где гостям рассказали про торжокскую глиняную игрушку и гончарный промысел.

Культуру Тверской области федеральное телевидение показывает не впервые. В сентябре 2018 года корреспонденты программы «Доброе утро» посетили в Лихославле музей «Мармеладная сказка», фабрику фонарей, а приготовили карельские пироги «калитки». В октябре 2018 года на телеканале «Спас» вышла программа «Святыни России» о паломническом туризме в Тверской области. А в 2016 году программу «Поедем, поедим!» снимали на Селигере.

ИСТОЧНИК KP.RU