Пятилетие присоединения Крыма к России отметят в Городском саду Твери

СЕГОДНЯ 10:21 2019-03-16T10:21:03+03:00

За вхождение республики в состав России высказались более 90% пришедших на участки крымчан Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

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В субботу, 16 марта, Тверь отмечает пятую годовщину присоединения Крыма к России. Основной площадкой праздника станет Городской сад. Но различные концерты, фотовыставки, викторины будут организованы также в Домах культуры и библиотеках областного центра.

В 12:00 в Горсаду начнется концерт, на котором выступят лучшие тверские творческие коллективы. На мероприятии будет работать несколько площадок, среди которых - спортивные, молодежные, танцевальные и творческие.

Кроме того, до 16:00 пройдет розыгрыш, участники которого могут выиграть билеты на аттракционы и недельную путевку в Крым на двоих. Чтобы принять участие, необходимо просто приобрести билет на любой аттракцион Городского сада именно 16 марта и зарегистрировать его в палатке около сцены. Количество билетов-участников не ограничено.

Всего в рамках празднования пятилетия воссоединения Крыма и Севастополя с Россией в Твери состоится более 20 мероприятий.

Напомним, 16 марта 2014 года в Крыму состоялся референдум о статусе автономии. За вхождение республики в состав России высказались более 90% пришедших на участки крымчан.

А в сентябре 2014 года корреспондент "КП"-Тверь" посетила Севастополь и рассказала про его настроение.

ИСТОЧНИК KP.RU