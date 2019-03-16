Водителей Тверской области предупреждают, что на трассе М-10 временно поменялась схема движения транспорта

СЕГОДНЯ 08:37 2019-03-16T08:37:37+03:00

На участках в интервале с 01:00 по 06:00 движение будет осуществляться с остановками Фото: Виктория ЖУКОВА

Изменить размер текста: A A

Водителям, которые планируют ехать из Тверской области в сторону Москвы, следует знать об изменениях в схеме движения транспорта.

С 18 по 23 марта на федеральной дороге вводятся краткосрочные остановки. Касается это трех участков трассы: с 69 по 73 километр (рядом с Солнечногорском), с 73 километра (возле населенного пункта Смирновка-2) и на 103 километре (недалеко от Спас-Заулка).

Изменения связаны с обустройством автомобильных дорог общего пользования. Дорожники будут устанавливать необходимые элементы.

В ФКУ Упрдор "Россия" сообщают, что на участках в интервале с 01:00 по 06:00 движение будет осуществляться с остановками не более чем на 15 минут каждый час. Ведомство приносит извинения за временные неудобства.

ИСТОЧНИК KP.RU