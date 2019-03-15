Юных любителей астрономии приглашают в тверской планетарий
Билеты необходимо заказать заранее
Встреча предназначена для детей в возрасте 5-8 лет и их родителей
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16 марта Планетарий Дворца творчества приглашает детей и молодежи Твери на беседу "Тайны звёздного волшебника", Встреча предназначена для детей в возрасте 5-8 лет и их родителей.
Организаторы сообщают, что всего 20 посадочных мест. Заказать билеты можно по электронной почте: astronom-dtdm@yandex.ru
- Обязательно указать в заявке имя, фамилию, количество билетов. Вам придет подтверждение о том, что заявка принята.
Стоимость билета 150 рублей.
Начало в 13.00.
ИСТОЧНИК KP.RU