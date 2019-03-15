Юных любителей астрономии приглашают в тверской планетарий

15 Март 23:59 2019-03-16T00:06:32+03:00

Встреча предназначена для детей в возрасте 5-8 лет и их родителей

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16 марта Планетарий Дворца творчества приглашает детей и молодежи Твери на беседу "Тайны звёздного волшебника", Встреча предназначена для детей в возрасте 5-8 лет и их родителей.

Организаторы сообщают, что всего 20 посадочных мест. Заказать билеты можно по электронной почте: astronom-dtdm@yandex.ru

- Обязательно указать в заявке имя, фамилию, количество билетов. Вам придет подтверждение о том, что заявка принята.

Стоимость билета 150 рублей.

Начало в 13.00.

ИСТОЧНИК KP.RU