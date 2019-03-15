Жителей Твери приглашают заглянуть в трактир на чашку чая

15 Март 23:44 2019-03-16T00:25:10+03:00

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17 марта Музей тверского быта приглашает жителей Твери заглянуть в трактир на чашку чая. Интерактивная экскурсия называется "Русские самовары. Тверское чаепитие",

- В окружении старинных самоваров, с традиционным тверским угощением – пряниками, баранками, сушками, сухарями – вы попьёте вкусный и ароматный чай по настоящему русскому обычаю, - уточняют сотрудники музея.

Кроме того, в музее гостям расскажут о тверских традициях купеческого чаепития, русских обычаях застолья, истории появления самовара на Руси и многом другом.

Стоимость участия: дети – 150 руб./ чел.; взрослые – 250 руб./чел.

Предварительная запись обязательна!

Адрес музея: ул. Горького, д. 19/4

Телефон для справок и предварительной записи: 8 (4822) 52-84-04.

ИСТОЧНИК KP.RU