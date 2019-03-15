Более 100 км трасс в Тверской области отремонтируют 2019 году

СЕГОДНЯ 19:03 2019-03-15T19:06:14+03:00

Четыре дороги вошли в нацпроект «Безопасные и качественные дороги»

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В 2019 году в Тверской области отремонтируют 104 км автодорог регионального значения в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». На эти цели из федерального бюджета выделено 1, 250 млрд рублей, а еще свыше 760 млн рублей составит софинансирование из областного бюджета.

Дороги в регионе планируют сделать безопаснее: установят дорожные знаки с подсветкой, барьерные ограждения, остановочные павильоны, нанесут разметку из термопластика.

В рамках нацпроекта отремонтированы будут участки четырех региональных дорог: 25 километров «Торжок – Осташков», более 30 километров «Осташков – Селижарово – Ржев», 25 километров «Тверь – Бежецк – Весьегонск – Устюжна» и 23 километра «Красномайский - Фирово».

ИСТОЧНИК KP.RU