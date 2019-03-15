2019-03-15T18:21:10+03:00
Общество

Определены территории, которые благоустроят в 2020 году в Тверской области

За них проголосовали жители
Виктория ТУШКОВА
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Шестнадцать объектов – победителей будут благоустроены в 2020 году.Шестнадцать объектов – победителей будут благоустроены в 2020 году.Фото: Игорь ДОКУЧАЕВ
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Более 68 тысяч жителей региона приняли участие в голосовании по выбору объектов благоустройства. Голосование проводилось в городах с населением свыше 20 тысяч человек - Твери, Вышнем Волочке, Кимрах, Ржеве, Торжке, Бежецке, Бологое, Нелидово, Осташкове, Удомле и Конаково. По информации областного правительства, в муниципалитетах с меньшей численностью населения объекты также выбираются через разные формы общественных обсуждений.

Выбранные территории будут благоустраиваться в рамках национального проекта "Жильё и городская среда".

В список вошло 105 общественных территорий, в том числе в Твери - 14, в Ржеве - 26. По итогам голосования определено шестнадцать объектов – победителей, которые будут благоустроены в 2020 году. По остальным предполагается провести работы в следующие годы.

Напомним, недавно Тверская область отметилась в рейтинге по участию в ещё одной программе благоустройства - приоритетном проекте "Комфортная городская среда".

ИСТОЧНИК KP.RU

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