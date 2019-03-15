На дорогах Тверской области вновь стартует «Контроль трезвости»
В Тверской области с 15 по 17 марта пройдёт профилактическое мероприятие «Контроль трезвости». Проводится оно с целью профилактики дорожно-транспортных происшествий и предотвращения участия в дорожном движении водителей, управляющих транспортными средствами с признаками алкогольного и наркотического опьянения.
Автоинспекторы на дорогах Тверской области будут останавливать водителей и проверять их на наличие признаков состояния опьянения.
Помочь полицейским может каждый. Для этого необходимо передать информацию о водителях, управляющих транспортными средствами в состоянии алкогольного или иного опьянения по телефону «02». Назвать следует государственный номер, местонахождение, цвет и направление движения автомобиля.
ИСТОЧНИК KP.RU