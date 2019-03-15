2019-03-15T17:44:55+03:00
Общество

На дорогах Тверской области вновь стартует «Контроль трезвости»

Дорожные полицейские стараются предотвратить аварии по вине нетрезвых водителей
Альберт БОЙКОВ
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На дорогах Тверской область начнётся «Контроль трезвости»На дорогах Тверской область начнётся «Контроль трезвости»Фото: Кирилл ЧАЩИН
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В Тверской области с 15 по 17 марта пройдёт профилактическое мероприятие «Контроль трезвости». Проводится оно с целью профилактики дорожно-транспортных происшествий и предотвращения участия в дорожном движении водителей, управляющих транспортными средствами с признаками алкогольного и наркотического опьянения.

Автоинспекторы на дорогах Тверской области будут останавливать водителей и проверять их на наличие признаков состояния опьянения.

Помочь полицейским может каждый. Для этого необходимо передать информацию о водителях, управляющих транспортными средствами в состоянии алкогольного или иного опьянения по телефону «02». Назвать следует государственный номер, местонахождение, цвет и направление движения автомобиля.

ИСТОЧНИК KP.RU

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