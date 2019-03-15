Мошенник в Твери ограбил и избил пожилую женщину

СЕГОДНЯ 18:21 2019-03-15T18:21:01+03:00

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В Твери осудили мужчину, который напал на пожилую женщину. Было установлено, что мужчина под предлогом необходимости оплаты гарантийного обслуживания сигнализатора загазованности, ввел одинокую пожилую женщину в заблуждение. Обманом он получил от нее 62 тысячи рублей.

На этом злоумышленник не остановился. Через две недели он опять пришел домой к пенсионерке и избил женщину. После этого мошенник похитил из квартиры 40 500 рублей и скрылся.

В областной прокуратуре сообщили, что Центральный районный суд Твери назначил мужчине пять лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима.

Приговор в законную силу пока не вступил.

Прокуратура напоминает, что дверь незнакомцам открывать нельзя, особенно если Вы дома один. Если Вам сообщили, что пришли из различных органов, сразу позвоните соседям или родственника и объясните ситуацию.

ИСТОЧНИК KP.RU